ООН не считает полезным говорить о каких-либо альтернативах зерновой сделке

Всемирная организация сосредоточена на продлении зерновой сделки, поэтому не считает полезным публично говорить о каких-либо ее альтернативах. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Эксперт подчеркнул, что заместитель генсекретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 11 мая продолжит участвовать в четырехстороннем мероприятии (с Россией, Турцией и Украиной) в Стамбуле по вопросу черноморской инициативы. Изучаются проблемы выполнения российской части пакетного соглашения и возможность продления сделки.
Мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы наша нынешняя программа преуспевала и продолжалась. Я не считаю полезным в данный момент поднимать какие-либо идеи об альтернативах.
Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
Песков не стал комментировать переговоры по зерновой сделке в Стамбуле.
Фото и видео: YouTube /Организация Объединенных Наций
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