ООН не считает полезным говорить о каких-либо альтернативах зерновой сделке

Фархан Хак рассказал о продолжении переговоров в Стамбуле в четырех стороннем формате.

Всемирная организация сосредоточена на продлении зерновой сделки, поэтому не считает полезным публично говорить о каких-либо ее альтернативах. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Эксперт подчеркнул, что заместитель генсекретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 11 мая продолжит участвовать в четырехстороннем мероприятии (с Россией, Турцией и Украиной) в Стамбуле по вопросу черноморской инициативы. Изучаются проблемы выполнения российской части пакетного соглашения и возможность продления сделки.

Мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы наша нынешняя программа преуспевала и продолжалась. Я не считаю полезным в данный момент поднимать какие-либо идеи об альтернативах. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Песков не стал комментировать переговоры по зерновой сделке в Стамбуле.

Фото и видео: YouTube /Организация Объединенных Наций