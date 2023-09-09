ООН не просит снимать санкции с России ради зерновой сделки

Фархан Хак оценил сообщение из газеты Bild.

Всемирная организация не пытается добиться снятия или обхода антироссийских ограничительных мер, а предложения генерального секретаря Антониу Гутерриша по зерновой сделке составлены с учетом существующих санкционных режимов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Таким образом эксперт прокомментировал материал немецкого издания Bild. Он заметил, что речи нет о снятии антироссийских ограничений, так как российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов. Однако Гутерриш пытается найти взаимопонимание ради задачи по экспорту товаров на мировые рынки.

Интерпретация информации некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Еще год назад генеральный секретарь ООН начал прилагать усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Фархан Хак добавил, что еще пункт разногласий связан с тем, что ООН каким-то образом якобы создает возможности для России по обходу санкций. Чиновник объяснил прессе, что в этом случае миру следовало бы ожидать положительное заявление со стороны российского МИД. Однако этого в ООН не видят.

ООН не получила от России ответа на предложения по зерновой сделке.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций