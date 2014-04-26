ООН не получила от России ответа на предложения по зерновой сделке

Всемирная организация пока что не получила от Москвы ответа на последние предложения генерального секретаря Антониу Гутерриша по восстановлению зерновой сделки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Ранее западные источники сообщили СМИ о том, что Гутерриш предлагал подключить к платежной системе SWIFT дочернюю структуру Россельхозбанка и сформировать специальную платформу для страхования экспорта продовольствия и удобрений из РФ.
По состоянию на текущий момент ответа от России нет.
Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
Фархан Хак подчеркнул, что Антониу Гутерриш намерен поднять тему восстановления черноморской инициативы на саммите G20 ("Большой двадцатки") и на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится во второй половине сентября.
В ООН сообщили о желании Гутерриша встретиться с Эрдоганом на полях Генассамблеи.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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