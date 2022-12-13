ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан

Розмари ДиКарло рассказала о жертвах регионального конфликта.

Заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по политическим вопросам Розмари Ди Карло рассказала о том, что на Украине с начала специальной военной операции (24 февраля 2022 года) погибли семь тысяч мирных граждан, еще свыше 11 тысяч человек получили ранения. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе заседания Совета Безопасности со ссылкой на информацию, предоставленную Управлением верховного комиссара по правам человека. Спикер не стала уточнять, входит ли в этот перечень жертвы, которые понес Донбасс. ДиКарло пояснила, что миллионам граждан страны пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться.

УВКПЧ подтвердило данные о 18 096 погибших и раненных из числа гражданского населения… В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными. Реальные цифры, вероятно, значительно выше. Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

В ООН подчеркнули, что высоко ценят щедрость тех стран, которые приютили в общем количестве около 7,9 миллиона человек, которые искали защиты в Европе. Генсек Всемирной организации призывает и далее оказывать поддержку беженцам по обеспечению равного доступа к правам и услугам. На текущий момент внутренне перемещенными лицами Украины считаются порядка 5,91 миллиона человек, 65% из которых женщины и девочки.

ООН призвала работать над облегчением экспорта удобрений из России.

Фото и видео: Организация Объединенных наций