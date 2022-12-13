Розмари ДиКарло оценила ход зерновой сделки.

ООН призвала все заинтересованные стороны работать над облегчением и экспорта и ликвидации препятствий по удобрениям из России. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации сделала заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Дипломат подчеркнула, что это важно для решения проблем мировой продовольственной безопасности. Она приз

ООН продолжает взаимодействие со всеми игроками с целью ликвидации остающихся препятствий, которые мешают экспорту российского продовольствия и удобрений, включая аммиачные. Розмари ДиКарло, замглавы ООН

Дипломат напомнила коллегам о том, что эксперт удобрений и зерна является ключевым фактором для поддержания снижения уровня стоимости на продукты питания.

Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН.

Фото и видео: Организация Объединенных наций