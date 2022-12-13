Розмари ДиКарло оценила действия генсека ООН в мирном урегулировании регионального конфликта между Киевом и Москвой.

Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности сделала заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Дипломат призвала коллег помогать Москве и Киеву в том, чтобы положить конец региональному конфликту. Она пояснила, что мир, Россия и Украина не могут себе позволить, чтобы кризис продолжался.

Нет никаких признаков прекращения боевых действий. Преобладает военная логика, в которой сейчас очень мало места для диалога, если оно вообще есть. Но все войны заканчиваются, и эта тоже закончится. Розмари ДиКарло, заместитель главы ООН

Украинский конфликт Розмари ДиКарло сочла бессмысленным и неоправданным относительно Устава ООН и международного права.

В ООН заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных наций