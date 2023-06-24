ООН для обеспечения экспорта продовольствия РФ и Украины работает на разных направлениях

Фархан Хак оценил ситуацию с зерновой сделкой.

Всемирная организация работает на разных направлениях для обеспечения беспрепятственного экспорта российского продовольствия по черноморской инициативе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Мы обеспокоены тем, что зерновая инициатива... работаем над обеспечением беспрепятственного экспорта продовольствия из России и с Украины. Мы делаем все возможное на разных направлениях для достижения прогресса. Фархан Хак, зам пресс-секретаря генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций