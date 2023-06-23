В ООН не стали подтверждать данные доклада генсека о детях в украинском конфликте

Фархан Хак заметил, что на все вопросы по докладу ответит Вирджиния Гамба, но позже.

Заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша в штаб-квартире ООН Фархан Хак не стал подтверждать информацию о содержании доклада генсека Всемирной организации по положению детей во время конфликта на Украине. Соответствующий вопрос чиновнику задали журналисты в рамках его выступления на регулярном брифинге со СМИ. Эксперт пояснил, что не обладает ни какими комментариями или заявлениями по тому докладу, который ранее был направлен странам-членам Совета Безопасности. При этом документ публично еще не опубликован. Ожидается, что пункты доклада пресса сможет узнать только во вторник, а Вирджиния Гамба объяснит им выводы аналитиков.

Мы пытаемся организовать выход к прессе во вторник утром спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинии Гамбы. Надеемся, что она расскажет детали о докладе, как он был составлен Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что информационное агентство The Reuters сообщило читателям о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил доклад членам СБ ООН, в котором содержатся обвинения в адрес Вооруженных сил России.

В ООН заявили, что зерновая сделка в целом преследует гуманитарные цели.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций