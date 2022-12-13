Флоренсиа Сото Ниньо рассказала об участии генсека в ГА ООН.

Гутерриш пока не планирует посещать Украину. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга поделилась заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Флоренсиа Сото Ниньо. Дипломат ответила на вопрос СМ о возможности рабочей поездки Антониу Гутерриша в страну в преддверии годовщины начала проведения Россией специальной военной операции.

В настоящее время у нас нет никаких объявлений о планах поездок. Флоренсиа Сото Ниньо, зампресс-секретаря генсека ООН

Зампредставителя генсека добавила, что глава ООН выступит в феврале 2023 года на заседании Генеральной Ассамблеи, которая будет посвящена украинскому кризису. Ожидается, что 24 февраля Совет Безопасности ООН проведет на министерском уровне обсуждение ситуации в регионе. За день до этого состоится аналогичное мероприятие в ГА ООН.

США выступают за реформу СБ ООН за счет включения стран Африки и Латинской Америки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций