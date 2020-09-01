ОКР полностью прекратил финансирование нейтрализованных спортсменов

Станислав Поздняков оценил решение МОК.

Олимпийский комитет России (ОКР) не станет оказывать финансовую поддержку тем спортсменам, которые согласятся выступать на летних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал руководитель ОКР Станислав Поздняков.

Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом. Станислав Поздняков, глава ОКР

Напомним, что 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. А уже 14 декабря МОК объяснил общественности, что лицензии для участия в Играх получили на данный момент шесть россиян и пять белорусов. Олимпиада в Париже состоится в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Путин указал на влияние политических элит Запада на решения МОК по России.

Фото и видео: Telegram / ТАСС