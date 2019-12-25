ОБСЕ не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте

Урсула Гачек рассказала о сотрудничестве с американской почтовой службой.

Миссия ОБСЕ пока что не обнаружила нарушений при голосовании в США по почте. Об этом в рамках пресс-конференции в Вашингтоне заявила руководитель специальной комиссии по оценке президентских выборов Урсула Гачек.

Почтовая служба США открыла для нас свои отделения во многих округах, так что мы могли наблюдать весь процесс. На сегодняшний день нет нарушений, о которых можно было бы сообщить Урсула Гачек, глава специальной комиссии по оценке выборов в США

Напомним, что на данный момент продолжается подсчет голосов за кандидатов в президенты США. В нескольких городах начались митинги, призывающие приостановить подсчет результатов голосования. Согласно предварительным сведениям, за демократа отдали голоса 248 выборщиков, за республиканца - 214.

В ОБСЕ назвали выборы в США конкурентными.

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