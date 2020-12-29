В РФПИ рассказали о том, что российская вакцина теперь может использоваться в ОАЭ.

ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили представители Российского фонда прямых инвестиций. По данным экспертов, разрешение выдано местным Министерством здравоохранения и профилактики. Процедура проводилась в ускоренном режиме на основании третьей фазы клинических тестов, в которых приняли участие 33 тысячи добровольцев.

РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры пресс-служба РФПИ

Напомним, что в настоящее время на территории ОАЭ проводится третья фаза клинических испытаний вакцины. В ней принимают участие около тысячи волонтеров. Процесс контролируется Минздравом и департаментом здравоохранения Абу-Даби. Медицинские протоколы обрабатываются в компании Abu Dhabi Health Services Company, SEHA.

Власти Венгрии одобрили применение вакцины "Спутник V".

Фото: Минздрав России

