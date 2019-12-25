ОАЭ и Саудовская Аравия отказались сотрудничать с Байденом по вопросу энергопоставок

Оба лидера ближневосточных стран на прошлой неделе провели телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент США Джо Байден намеревался обсудить с лидерами ближневосточных государств ситуацию вокруг Украины и возможность наращивания нефтедобычи для снижения мировых цен на углеводороды. Однако, они отказались сотрудничать с российским лидером в этом вопросе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Американский чиновник заявил, что у администрации были ожидания относительно телефонного звонка Байдена наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. Глава США хотел обсудить с ним увеличение добычи нефти. Также от диалога с американским лидером отказался наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В материале газеты сказано, что оба лидера ближневосточных стран на прошлой неделе провели телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщили, что США отказались от ввода санкций против урана из России.

Фото: Белый дом