Нюта Федермессер cообщила о закупке зарубежных препаратов для больных детей

Ранее незарегистрированные в России препараты помогут тысячам больным людей.

Более трех тысяч человек получат препараты, которые не распространяются в России. Нюта Федермессер, основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", рассказала о начале закупок зарубежных лекарств, которых нет в нашей стране, сообщило "Экономика сегодня".

В ближайшие дни в РФ поступят препараты для людей, страдающих от болевых и судорожных синдромов, закупить их стало возможным после того, как соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Федермессер считает, что решение кабмина стало первым шагом к тому, чтобы граждане смогли получать необходимые лекарства. Некоторые из них ранее были запрещены из-за того, что покупатели занимаются незаконной продажей вместо медицинской деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге началась массовая вакцинация от гриппа.

Фото: Нюта Федермессер / Facebook