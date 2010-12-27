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Нюта Федермессер cообщила о закупке зарубежных препаратов для больных детей
Сегодня, 21:32
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Нюта Федермессер cообщила о закупке зарубежных препаратов для больных детей

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Ранее незарегистрированные в России препараты помогут тысячам больным людей.

Более трех тысяч человек получат препараты, которые не распространяются в России. Нюта Федермессер, основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", рассказала о начале закупок зарубежных лекарств, которых нет в нашей стране, сообщило "Экономика сегодня"

В ближайшие дни в РФ поступят препараты для людей, страдающих от болевых и судорожных синдромов, закупить их стало возможным после того, как соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

Федермессер считает, что решение кабмина стало первым шагом к тому, чтобы граждане смогли получать необходимые лекарства. Некоторые из них ранее были запрещены из-за того, что покупатели занимаются незаконной продажей вместо медицинской деятельности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге началась массовая вакцинация от гриппа. 

Фото: Нюта Федермессер / Facebook 

 

Теги: лекарства, препараты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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