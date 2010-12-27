В четверг в Петербурге начнется массовая вакцинация от гриппа

Привиться можно по месту жительства или в выездных пунктах.

В Петербурге стартует вакцинация населения от гриппа. В четверг, 5 сентября, препарат для уколов поступит в поликлиники и больницы города, сообщила пресс-служба регионального комитета по здравоохранению.

Медицинские учреждения получат 939600 доз вакцины. Всего в Петербурге этом году планируют привить более 2,5 млн человек. Это на 5% больше, чем в 2018 году.

Средства на вакцинацию выделят из федерального бюджета, а также бюджета администраций районов, предприятий и организаций. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, а также в пунктах около некоторых станций метро.

Пресс-служба комитета по здравоохранению напомнила о том, что вакцинация является самой эффективной мерой по борьбе с гриппом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург выделит дополнительные средства на борьбу с корью.

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