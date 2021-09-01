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Нурмагомедов забил гол и восхитил Роналду

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Иностранец послал россиянину смайлы с аплодисментами.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов забил гол и восхитил Роналду. Боец в смешанном стиле ММА разместил в собственном аккаунте в Instagram ролик с футбольной тренировкой. Во время игры на фланге россиян обошел соперника, после чего смог отправить мяч в сетку ворот. Эти событием восхитился иностранец. Нападающий из "Манчестер Юнайтед" оставил под видео комментарий с несколькими смайлами аплодисментов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов не раз признавался в любви к футболу. Он является болельщиком мадридского "Реала". Спортсмен неоднократно бывал на матчах клуба. Он также упоминал о том, что общается с Роналду. 

Ислам Махачев одержал восьмую победу в UFC.

Видео: Instagram / khabib_nurmagomedov

 

Теги: роналду, хабиб нурмагомедов
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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