Нурмагомедов высказался о бое Махачева и Оливейры на UFC 280

Спортсмен назвал Абу-Даби "нашей территорией".

Российский спортсмен, боец смешанного стиля MMA Хабиб Нурмагомедов высказался о бое своего друга Ислама Махачева и его бразильского оппонента Чарльза Оливейры, которое состоится в рамках международного турнира UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 280 в Абу-Даби. Своим мнением о результате будущего противостояния 33-летний россиянин поделился с авторами YouTube-проекта The Mike Finch Show. Эксперт заметил, что никак не может повлиять не решение руководства провести схватку именно там.

Мы бойцы, ничего не решаем. Сказали бы драться в Бразилии — полетели бы туда. Хабиб Нурмагомедов, спортсмен

Бывший чемпион UFC считает противостояние Махачева и Оливейры уникальным. Он напомнил, что спортсмен с 11 победами подряд дерется против бойца с десятью победами. Нурмагомедов добавил, что не помнит, чтобы такое раньше устраивали в мире. будущую схватку спортсмен назвал "боем мечты для фанатов MMA".

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Фото и видео: YouTube / The Mike Finch Show