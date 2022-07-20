Волков назвал желаемого соперника в UFC

Спортсмен ради медийности хочет сразиться со Стрипе Миочичем.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков назвал желаемого соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен дал интервью в рамках YouTube-шоу Hustle MMA. Он признался ведущим проекта в том, что хочет выступить на ринге против бывшего чемпиона UFC американца Стипе Миочича, который дважды за профессиональную карьеру завоевал пояс. В январе 2018 года американский представитель в третий раз защитил чемпионство, обыграв Фрэнсиса Нганну.

Для меня это был бы хороший бой в плане медийности. Александр Волков, боец

Напомним, что в своем последнем поединке от 4 июня 33-летний тяжеловес нокаутировал суринамца Жоарзиньо Розенстрайка. В марте текущего года Александр Волков потерпел поражение от Томаса Аспиналла. Это произошло на международном турнире UFC в Лондоне. Сейчас боец отметился 35 победами при десяти поражениях в ММА. С 2016 года он выступает в UFC.

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Фото и видео: YouTube / Hustle MMA