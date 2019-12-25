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Нурмагомедов знал о переходе Роналду в "МЮ" еще месяц назад
Сегодня, 15:58
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Нурмагомедов знал о переходе Роналду в "МЮ" еще месяц назад

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Боец сообщил, что о трансфере ему сообщил футболист лично.

ывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что знал о переходе футболиста Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" еще месяц назад. Такое заявление спортсмен сделал на просветительском марафоне "Новое знание"

Месяц назад он мне сказал, что переходит в "Манчестер". Ожидал, что эта сделка состоится. Считаю, что "Манчестер" ему больше подходит, чем "Ювентус". Для меня переход не был неожиданностью.

Хабиб Нурмагомедов, спортсмен

Напомним, что "МЮ" подтвердил переход игрока Роналду. С футболистом клуб подписал двухлетний контракт. Это соглашение можно будет продлить еще на один сезон. Руководство "Ювентуса" объяснило, что трансфер составил 15 млн евро. и может быть увеличен еще на 8 млн евро.

Нурмагомедов забил гол и восхитил Роналду.

Фото: Piter.tv

Теги: манчестер юнайтед, новое знание, роналду, хабиб нурмагомедов, ювентус
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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