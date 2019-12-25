Нурмагомедов знал о переходе Роналду в "МЮ" еще месяц назад

Боец сообщил, что о трансфере ему сообщил футболист лично.

ывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что знал о переходе футболиста Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" еще месяц назад. Такое заявление спортсмен сделал на просветительском марафоне "Новое знание"

Месяц назад он мне сказал, что переходит в "Манчестер". Ожидал, что эта сделка состоится. Считаю, что "Манчестер" ему больше подходит, чем "Ювентус". Для меня переход не был неожиданностью. Хабиб Нурмагомедов, спортсмен

Напомним, что "МЮ" подтвердил переход игрока Роналду. С футболистом клуб подписал двухлетний контракт. Это соглашение можно будет продлить еще на один сезон. Руководство "Ювентуса" объяснило, что трансфер составил 15 млн евро. и может быть увеличен еще на 8 млн евро.

Нурмагомедов забил гол и восхитил Роналду.

Фото: Piter.tv