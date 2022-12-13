Нуланд во время визита намерена убеждать Индию ограничить закупки оружия у России

В Госдепе США анонсировали рабочее турне Виктории Нуланд по Азии.

Заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд во время своего рабочего визита намерена убеждать Индию ограничить закупки оружия у России. Соответствующее заявление представительница местного внешнеполитического ведомства сделал в ходе слушаний в комитете по иностранным делам в Сенате Конгресса США. Она уточнила, что поедет в эту страну на следующей неделе. Дополнительно она отправится на Шри-Ланку, Непал и Катар. Таким образом спикер ответила на вопрос законодателя о том, почему некоторые государства, включая Индию и ЮАР, не выступили с поддержкой действий Вашингтона против специальной военной операции РФ на Украине.

Что касается Южной Африки и Индии, то, как вы знаете, эти страны имеют давние исторические связи с Россией. Мы регулярно говорим им о том, что данная созданная ими зависимость делает их более уязвимыми. И мы продолжим делать это. Виктория Нуланд, замгоссека Госдепа США

Дипломат пояснила, что в случае с "потолком стоимости" на российские энергетические ресурсы Индия изначальна была настроена скептически, так как эта страна является в текущий момент основным получателем выгоды. Это связано с тем, что нефть, которую она покупает у России, намного дешевле.

Нуланд: одобрение Турцией приема Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16.

Фото и видео: YouTube / The Independent