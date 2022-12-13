Нуланд во время визита намерена убеждать Индию ограничить закупки оружия у России

Заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд во время своего рабочего визита намерена убеждать Индию ограничить закупки оружия у России. Соответствующее заявление представительница местного внешнеполитического ведомства сделал в ходе слушаний в комитете по иностранным делам в Сенате Конгресса США. Она уточнила, что поедет в эту страну на следующей неделе. Дополнительно она отправится на Шри-Ланку, Непал и Катар. Таким образом спикер ответила на вопрос законодателя о том, почему некоторые государства, включая Индию и ЮАР, не выступили с поддержкой действий Вашингтона против специальной военной операции РФ на Украине.
Что касается Южной Африки и Индии, то, как вы знаете, эти страны имеют давние исторические связи с Россией. Мы регулярно говорим им о том, что данная созданная ими зависимость делает их более уязвимыми. И мы продолжим делать это.
Виктория Нуланд, замгоссека Госдепа США
Дипломат пояснила, что в случае с "потолком стоимости" на российские энергетические ресурсы Индия изначальна была настроена скептически, так как эта страна является в текущий момент основным получателем выгоды. Это связано с тем, что нефть, которую она покупает у России, намного дешевле.
Нуланд: одобрение Турцией приема Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16.
Фото и видео: YouTube / The Independent
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