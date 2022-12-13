Нуланд: одобрение Турцией приема Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16

В Госдепе США рассказали о необходимости Анкары ратифицировать документы.

Заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд полагает, что одобрение Турцией приема Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже Анкаре истребителей четвертого поколения F-16. Соответствующее заявление представитель внешнеполитического ведомства сделала в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам в Сенате Конгресса США. Дипломат пояснила, что Вашингтон уже доносил эту позицию до коллег о своей благосклонности по поводу оборонных поставок, если северные государства станут частью Североатлантического военного альянса за счет ратиикации документов Турцией.

Мы согласны <...> с тем, что Финляндия и Швеция готовы к тому, чтобы присоединиться к НАТО <...>. Практически все союзники уже ратифицировали, за исключением Венгрии и Турции. Этот вопрос поднимается в каждом нашем разговоре с Турцией. Виктория Нуланд, замгоссека Госдепа США

Напомним, что Турция намерена получить от американских коллег 40 истребителей F-16 в версии Block 70, а также комплекты для модернизации имеющихся на вооружении боевых машин. Этот вопрос оказался заморожен из-за того, что Анкара купила у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400.

Нуланд объяснила, что будет считаться победой Украины.

Фото и видео: YouTube / The Independent