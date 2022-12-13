Нуланд объяснила, что будет считаться победой Украины

В Госдепе США рассчитывают на победу ВСУ в конфликте.

Заместитель американского государственного секретаря по политическим вопросам из внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд объяснила, что властями США будет считаться победой Украины. В ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. По мнению дипломата, киевский режим при содействии Вашингтона способен одержать победу в региональном конфликте в том случае, если страна выживет и будет обеспечено ее процветание в будущем как демократического, более чистого государства.. Представитель республиканской партии от штата Теннесси Билл Хагерти настойчиво добивался от Виктории Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация при президенте Джо Байдене, что ВСУ смогут победить в противостоянии России.

Да, мы считаем, что Украина может восстановить суверенитет, чтобы выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию. Украина определит, в чем заключается победа, верно? Но да, я так считаю. Виктория Нуланд, замгоссекретаря Госдепа США

Позже Виктория Нуланд еще раз коснулась этой темы на слушаниях. Она добавила, что Украина может и должна победить, и сделает это при американской поддержке и помощи международной коалиции.

Нуланд: США хотят восстановления Киевом контроля над территориями, вошедшими в состав РФ.

Фото и видео: YouTube / The Independent