Заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала о том, что власти США хотят восстановления киевским режимом контроля над территориями, вошедшими в состав РФ (Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Крыма) и которые сейчас находятся под контролем Москвы Соответствующее заявление дипломат из внешнеполитического ведомства сделала в ходе слушаний в комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США. Таким образом гостья ответила на вопрос о том, является ли одной из задач действующей администрации при президенте Джо Байдене возвращение контроля Киева над утраченными во время проведения специальной военной операции РФ землями, а также полуостровом.
Это верная формулировка.
Виктория Нуланд, замгоссекретаря США
Виктория Нуланд добавила, что власти США должны также убедиться в том, что у украинских властей есть средства для того, чтобы "попытаться вытеснить" российские силы с этих территорий, а также не дать противникам перегруппироваться для совершения новых атак.
США сообщили о работе с ООН над ускорением поставок зерна и удобрений из России и Украины.
Фото и видео: YouTube / The Independent
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