В Госдепе США напомнили о необходимости победы Украины в ответ на наступление России в регионе.

Заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала о том, что власти США хотят восстановления киевским режимом контроля над территориями, вошедшими в состав РФ (Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Крыма) и которые сейчас находятся под контролем Москвы Соответствующее заявление дипломат из внешнеполитического ведомства сделала в ходе слушаний в комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США. Таким образом гостья ответила на вопрос о том, является ли одной из задач действующей администрации при президенте Джо Байдене возвращение контроля Киева над утраченными во время проведения специальной военной операции РФ землями, а также полуостровом.

Это верная формулировка. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Виктория Нуланд добавила, что власти США должны также убедиться в том, что у украинских властей есть средства для того, чтобы "попытаться вытеснить" российские силы с этих территорий, а также не дать противникам перегруппироваться для совершения новых атак.

США сообщили о работе с ООН над ускорением поставок зерна и удобрений из России и Украины.

Фото и видео: YouTube / The Independent

