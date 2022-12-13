США сообщили о работе с ООН над ускорением поставок зерна и удобрений из России и Украины

Виктория Нуланд рассказала о сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой.

Власти США сообщили о работе с ООН (Организацией объединенных наций) над ускорением поставок зерна и удобрений из России и Украины в рамках заключенной между сторонами конфликта "зерновой сделки". Об этом заместитель американского государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сделала в ходе выступлениях на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Дипломат из внешнеполитического ведомства добавила, что говорит об отправке сельскохозяйственной продукции в те страны, которые обычно являются потребителями. Это позволит этим развивающимся государствам осуществить посевные работы в текущем году.

Мы, как вы знаете, работаем на всех уровнях с ВПП с тем, чтобы ускорить поставки как продовольствия, так и удобрений в страны, которые в обычных условиях были бы потребителями продукции Украины и, откровенно говоря, России. Виктор Нуланд, замгоссека Госдепа США

Напомним, что еще 18 января заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил журналистам на брифинге о том, что Всемирная организация продолжит работу со сторонами договоренностей по экспорту продовольствия и удобрений из России и с Украины для увеличения количества судов, которые пойдут по морским портам в регионе.

Нуланд: Запад надеется к лету создать механизм привлечения России к ответу за СВО.

Фото и видео: YouTube / The Independent

