Нуланд: Запад надеется к лету создать механизм привлечения России к ответу за СВО

В Госдепе США надеются создать трибунал для России.

Заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд объяснила, что Запад надеется к лету 2023 года создать юридический и правовой механизм привлечения России к ответу за проведение на территории Украины специальной военной операции. Соответствующей информацией дипломат поделилась с законодателями в ходе слушаний в местном комитете по иностранным делам в Сенате Конгресса США. Нуланд пояснила, что работа ведется совместно представителями Вашингтона и его международными союзниками и партнерами, а также киевскими властями.

Мы напряженно работаем над этим с партнерами по Группе семи и Украиной. Таковы мои чаяния. И в другом формате я вам могу рассказать о различных вариантах действий, которые мы рассматриваем Виктория Нуланд, замгоссекретаря Госдепа США

Дипломат отреагировала на вопрос представителя Демократической партии от штата Мэриленд Бкнджамина Кардина, который призвал Госдеп США сформировать "признанный международный механизм" для того, чтобы попытаться привлечь российское руководство к ответственности за проведение СВО. Виктория Нуланд отметила, что страны работают не только над сбором доказательной базы, но и над различными моделями формирования подобного процесса. Она надеется, что до годовщины регионального конфликта консенсус по этому вопросу удастся достичь. В Госдепе не исключили, что работа все же продлится еще несколько месяцев, вплоть до летнего сезона. Речь идет, по словам Нуланд, о чем-то, вроде судебного трибунала".

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Фото и видео: YouTube / The Independent

