Нуланд: в администрации США нет единого мнения о передаче Украине самолетов

В Госдепе США объяснили позицию по поставкам самолетов советского производства Киеву.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд заявила, что в администрации США нет единого мнения о передаче Украине самолетов. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на слушаниях местного Сената Конгресса. Вашингтон и союзники неоднозначно оценивают возможные поставки Киеву боевых советских истребителей. Таким образом представитель Госдепа по политическим вопросам ответила на слова законодателей о необходимости обеспечения Украиной военной авиацией.

…Есть ряд факторов, которые следует учитывать…И среди союзников, и даже в администрации есть некоторые неоднозначные мнения. Виктория Нуланд, замгоссека США

Ранее пресс-служба украинских ВМС рассказала журналистам о том, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 советских военных самолетов. Они смогут базироваться на польских аэродромах. В частности, София передает Киеву 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Варшава - 28 образцов МиГ-29, Братислава -12 единиц МиГ-29.

Нуланд: ПРО Iron Dome не может быть оперативно передана Украине.

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