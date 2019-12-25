Нуланд: ПРО Iron Dome не может быть оперативно передана Украине

США продолжают поставки вооружения Киеву.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд заявила, что противоракетная система Iron Dome ("Железный купол" не может быть оперативно передана Украине. Таким мнением представитель Госдепа США по политическим вопросам сделала на слушаниях в Сенате Конгресса. Она заметила, что быстрые поставки ПРО невозможны, несмотря на требования киевского режима. При этом Вашингтон видит "другие вещи", которые может сделать по просьбе властей страны.

Я бы только сказала относительно Iron Dome, что нельзя просто щелкнуть пальцами и получить Iron Dome. Для этого требуются подготовка личного состава, способность размещать ее и многое другое. Виктория Нуланд, замгоссека США

В частности, чиновница видит возможность в новых поставках вооружения и боевой техники на Украину. В последнее время США предоставили украинской стороне "большое число контрбатарейных радаров". Относительно сложностей в доставке оружия в страну Нуланд не стала говорить.

Нуланд: на Украине есть объекты биологических исследований, США опасаются их захвата.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State