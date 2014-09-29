Журналист Такер Карлсон высмеял позицию США по поводу биолабораторий на Украине.

Заместителя американского государственного секретаря Викторию Нуланд, обвинявшую Россию в дезинформации об Украине, поймали на лжи. Такое заявление сделал в эфире местного телеканала Fox News журналист Такер Карлсон. Он уточнил, что говорит о ситуации с размещением биологических лабораторий, финансировавших Вашингтоном на Украине. Ведущий напомнил зрителям о том, что во время открытых слушаний сотрудница Госдепа США назвала сумасшествием, теорией заговора и ложью те сведения, которые оказались "целиком и полностью правдой".

Попробую использовать в эфире ненормативную лексику, чтобы описать нашу реакцию: челюсти попадали, скажем так. Такер Карлсон, ведущий

Ведущий скептически высказался об официальной позиции Пентагона, которая считает российские обвинения не соответствующими действительности. Ранее Виктория Нуланд подтвердила само наличие исследовательских объектов на Украине.

Нуланд сказала, что чем бы они там ни занимались в этих лабораториях, это так опасно и пугающе, что, цитирую, "вызывает опасения", что так называемые материалы исследований из этих лабораторий попадут в руки российских сил. речь журналиста

Такер Карлсон считает, что в настоящее время Украина является беднейшей европейской страной, поэтому ему сложно представить, что данное место может быть пригодным для проведения биомедицинских и фармакологических исследований. Он предположил, что киевские власти не разрабатывали новое лекарство от лейкемии.

Захарова: украинские биолаборатории сообщили об уничтожении опасных веществ.

Фото и видео: YouTube / Fox News