Нуланд назвала переговоры России и США в Женеве конструктивными

В Вашингтоне подчеркнули важность продолжения диалога с Москвой.

Соединенные Штаты считают прошедшие 10 января в Женеве российско-американские переговоры конструктивными. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

В Вашингтоне подчеркнули важность продолжения диалога с Москвой и готовность к этому процессу.

Мы полагаем, что обмен мнениями, который состоялся с российской стороной, был конструктивным и его стоило провести. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Напомним, 10 января в Женеве состоялись двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее на Украине возмутились двусторонним характером переговоров Россия-США.

Видео: YouTube / U.S. Department of State