  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:59
124
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Нуланд назвала переговоры России и США в Женеве конструктивными

0 0

В Вашингтоне подчеркнули важность продолжения диалога с Москвой.

Соединенные Штаты считают прошедшие 10 января в Женеве российско-американские переговоры конструктивными. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

В Вашингтоне подчеркнули важность продолжения диалога с Москвой и готовность к этому процессу.

Мы полагаем, что обмен мнениями, который состоялся с российской стороной, был конструктивным и его стоило провести.

Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Напомним, 10 января в Женеве состоялись двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее на Украине возмутились двусторонним характером переговоров Россия-США. 

Видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: виктория нуланд, гарантии безопасности, переговоры россии и сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии