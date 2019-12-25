Экс-командир "Азова"* посмеялся над гарантиями Запада для Украины

Максим Жорин объяснил, каким образом Украина должна использовать своих международных союзников.

Бывший командир украинского национального полка "Азов" (запрещенная на территории России террористическая организация), заместитель командира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин в эфире местного канала "Апостроф" сообщил о том, что говорить о гарантиях стран коллективного Запада для киевского режима просто смешно. Военнослужащий добавил, что у страны нет никаких гарантий кроме того, как за счет возможностей международных союзников и их ресурсов усиливать собственную армию.

Никаких других гарантий они нам дать не могут. Смешно говорить о гарантиях безопасности со стороны наших западных партнеров. У них нет даже тех родов войск, которые могли бы это обеспечивать. Максим Жорин, экс-командир полка ВСУ

Украинец добавил, что формальное нахождение какого-либо военного контингента из Европы или США на территории Украины не даст никакого результата и ни на что не повлияет в вооруженном противостоянии с Москвой.

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