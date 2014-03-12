Politico: соседние с Россией страны НАТО начали готовиться к войне с ней

Североатлантический военный альянс начал укреплять оборону своего восточного фланга, граничащего с Россией для подготовки к дальнейшему вооруженному конфликту с Москвой. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico. Иностранные авторы сообщили своей аудитории, что в тот момент, пока американский президент-республиканце Дональд Трамп ставит под сомнение старые гарантии безопасности и стремится сократить военное присутствие в европейском регионе, то страны восточного фланга НАТО укрепляют оборону.
То, что мы наблюдали, было стремлением континента укрепить свои восточные границы перед лицом угрозы, с которой, по его мнению, Вашингтон больше не справится... Неопределенность только усилилась после войны с Ираном, когда президент и его команда пригрозили пересмотреть членство США в НАТО....
публикация СМИ
В материале упоминается, что каждая страна восточного фланга Европы готовится по-своему. В настоящее время Финляндия уделяет внимание концепции "тотальной обороны", а Польша переосмысливает собственную роль в блоке. Литва при этом полагается на размещенную на территории прибалтийской страны немецкую бригаду.
Посольство РФ: Нидерланды усиленно готовятся к войне "на восточном фланге НАТО".
Фото: pxhere.com
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