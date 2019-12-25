Прятал в подвале: в Константиновке пенсионер спас раненых бойцов и увел у ВСУ топливо

Пожилой мужчина обнаружил российских бойцов во время городских боев.

Житель Константиновки Анатолий Клиндухов проявил отвагу и спас двоих раненых российских военных. Он спрятал солдат в подвальном помещении своего дома, рассказал 76-летний мужчина военкору RT.

По словам пенсионера, он услышал крик о помощи и решил откликнуться. Солдат попросил у него воды и пенсионер обеспечил его питьем и едой. Мужчина рассказал, что даже в самые опасные дни местные женщины тайком носили российским бойцам продукты.

Клиндухов признался, что не чувствовал страха, хотя Константиновку постоянно атаковывали вражеские беспилотники. В один из таких ударов пенсионер получил ранение. Врачи извлекли из его тела 46 осколков.

Также мужчина рассказал что умудрился вывести из-под контроля гарнизона ВСУ 240 литров бензина и передать его местным жителям.

Ранее мы сообщали что российский рядовой спас пять мирных жителей в ДНР, приняв удар дрона ВСУ на себя.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)