Нуланд назвала бессмысленным введение превентивных санкций против РФ

Ограничения могут быть введены в случае "российского вторжения" на Украину.

В Вашингтоне считают бессмысленным введение превентивных санкций против РФ. Об этом заявила в эфире телевизионного канала CBS заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

По ее словам, американские сенаторы предложили ввести ограничения, когда Россия "вторгнется на Украину". Они предполагают введение экономических мер, среди которых экспортный контроль и меры против российских элит.

Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что именно мы собираемся делать. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Она подчеркнула, разрабатываемые ограничения должны нанести "мощный удар" по России.

Ранее МИД Великобритании сообщил о планах расширить санкции против России.

Видео: YouTube / Face the Nation