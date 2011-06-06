Олег Соскин считает, что США и Британия уже "списали" главу Украины со счета.

Официальное заявление бывшего помощника американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с администрацией США и Великобританией, означает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский больше не нужен коллективному Западу. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист обратил внимание зрителей шоу на то, что данное высказывание публично прозвучало именно от экс-сотрудницы Госдепа США, которую Соскин назвал одной из фактических создателей действующего властного режима на Украине

Зеленский по сути теперь "списанный летчик". Он уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить... ее слова дорого стоят <…> И я считаю, что после этого Зеленский обречен. Олег Соскин, эксперт

"Молчать": в Киеве раскрыли реакцию Зеленского на масштабный удар России.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин