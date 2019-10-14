Новую сцену МДТ за 8 млрд рублей построят к маю 2024 года

Впервые деньги выделили еще в 2013 году.

На строительство новой сцены малого драматического театра — Театра Европы выделят 8 млрд рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Сцена появится на Звенигородской улице к маю 2024. Подрядчиком была выбрана ООО "Трансепт групп". Новое здание будет семиэтажным. Вместимость зала — 675 человек. Помимо сцена компания должна обустроить подземный паркинг, систему охраны, видеонаблюдение и сигнализации.

Контракт на строительство новой сцены Театра Европы на Звенигородской улице в Петербурге был заключен в 2013 году. Им должна была заняться компания "Стройсоюз СВ", однако в отношении экс-руководителя подрядной организации Максима Корнеева возбудили дело. Он получил 5 лет лишения свободы условно.

Вторым фигурантом дела является заместитель директора по экономике и финансам "Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" Министерства культуры России Вячеслав Карасев. Его оштрафовали на 35 тыс. рублей.

Фото: официальный сайт МДТ