Обвиняемый в хищении на постройке Театра Европы получил условный срок

Экс-глава компании "Стройсоюз-СВ" Максим Корнеев свою вину не признал.

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам лишения свободы условно экс-главу компании "Стройсоюз-СВ" Максима Корнеева. Он обвиняется в хищении денег, которые были выделены на проектировании новой сцены Малого драматического театра – Театра Европы и на оборудование Московского художественного театра имени Чехова (МХТ). Однако Корнеев свою вину не признал. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе судов города.

Второй фигурант дела – заместитель директора по экономике и финансам "Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" Министерства культуры России Вячеслав Карасев свою вину признал. Суд оштрафовал Карасева на 35 тыс. рублей.

Напомним, по версии следствия, генподрядчик "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) взял на субподряд фирму Корнеева "Стройсоюз СВ". Предприниматель получил деньги, однако работы так и не выполнил. При работах пропало более 45 млн рублей. Компания попыталась оспорить решение о разрыве договора и подала в 2017 году в суд с требованием возместить убытки.

Компания "Стройсоюз СВ" должна была заняться строительством новой сцены МДТ, но договор с ней был расторгнут. Позднее в отношении экс-руководителя подрядной организации Максима Корнеева возбудили дело. В Смольнинском районном суде Петербурга начались прения сторон по делу. Прокурор счел доказанной причастность предпринимателя к исчезновению 45 млн. рублей при проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра – Театра Европы.

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Фото: Piter.tv