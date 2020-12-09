Обвиняемый в хищении на постройке Театра Европы может получить 9,5 лет колонии

Прокурор счел доказанной причастность предпринимателя к исчезновению 45 млн. рублей.

Обвиняемый в хищении на постройке Театра Европы – глава компании "Стройсоюз-СВ" Максим Корнеев – может получить 9,5 года колонии. Об этом порталу "Фонтанка" рассказал адвокат Павел Волошин, представляющий интересы потерпевшей стороны, компании "Театрально-декорационные мастерские". Государственное обвинение просит приговорить Корнеева к сроку в колонии общего режима.

В Смольнинском районном суде Петербурга начались прения сторон по делу. Прокурор счел доказанной причастность предпринимателя к исчезновению 45 млн. рублей при проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра — Театра Европы. Кроме того, суд будет рассматривать эпизод, связанный с пропажей средств при поставке оборудования на оснащение филиала Московского художественного театра имени Чехова (МХТ) и к подстрекательству к злоупотреблению полномочиями заместителем директора по экономике и финансам Северо-Западной дирекции Министерства Вячеслава Карасева.

Компания "Стройсоюз СВ" должна была заняться строительством новой сцены МДТ, но договор с ней был расторгнут. Позднее в отношении экс-руководителя подрядной организации Максима Корнеева возбудили дело.

По версии следствия, генподрядчик "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) взял на субподряд фирму Корнеева "Стройсоюз СВ". Предприниматель получил деньги, однако работы так и не выполнил. При работах пропало более 45 млн рублей. Компания попыталась оспорить решение о разрыве договора и подала в 2017 году в суд с требованием возместить убытки.

Контракт на строительство новой сцены Театра Европы на Звенигородской улице в Петербурге был заключен в 2013 году. ТДМ получили 146 млн рублей от Министерства культуры и по 100 млн отчитались.

Минкультуры РФ не будет выплачивать 1 млрд рублей экс-подрядчику по строительству новой сцены МДТ. Такое решение вынес Арбитражный суд.

Фото: Piter.tv