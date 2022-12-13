Экс-замминистра просвещения Ракова в суде признала вину в хищениях

Бывшая чиновница рассказала, что признает вину в преступлении.

Бывшая заместитель российского министра просвещения Марина Ракова и бывший ректор Шанинки Сергей Зуев признали свою вину в хищениях денежных средств из федерального бюджета,. Соответствующее заявление сделали журналисты, которые находились на слушаниях в здании Никулинского суда Москвы, где рассматривается уголовное дело.

Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам. Марина Ракова, замглавы Минпросвещения РФ

Частично вину признал только проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов, а Кристина Крючкова из Шанинки воздержалась от официальных комментариев по расследованию.

Известно, что оглашение обвинительного заключения фигурантам дела заняло три заседания.

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Фото и видео: Telegram / Mash