Минпросвещения России создаст специальный мессенджер для учителей

Данный мессенджер упростит работу учителей в плане взаимодействия с родителями.

Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" разработает специальный мессенджер для учителей. Данный мессенджер упростит работу учителей в плане взаимодействия с родителями. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Марину Ракову.

На данный момент учитель только перед самым началом года узнает список класса, номера телефонов родителей. Педагогу вручную нужно оперативно создавать группы для общения в социальных сетях. Новый мессенджер будет автоматически подгружать всю новую информацию, также учитель сможет с помощью приложения домашнее задание, которое появится в дневнике в определенное время.

Марина Ракова отметила, что мессенджер станет помощником преподавателей в организации работы.

Также для учителей создадут правила ведения соцсетей.

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