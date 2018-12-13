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Для учителей создадут правила ведения соцсетей

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Разработать рекомендации было решено после инцидента, произошедшего в Барнауле.

Минпросвещения к началу нового учебного года планирует разработать рекомендаций по ведению соцсетей для учителей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министра Ольгу Васильеву.

Министр просвещения отметила, что с распространением социальных медиа, вопрос медиа стал особенно важен.

Разработанные рекомендации планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года.

Ольга Васильева

Разработать рекомендации было решено после инцидента, произошедшего в Барнауле. Учительница одной из школ занимается зимним плаванием. После заплыва на Универсиаде она выложила в социальную сеть фото в слитном купальнике. После этого она была вынуждена уволиться, так директор заявила, что эти снимки  - "пятно на репутации школы".

Видео: YouTube 

 

Теги: педагоги, соцсети, учителя
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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