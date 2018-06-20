Выборгские учителя поддержали учительницу из Барнаула, уволенную из-за фото в купальнике

Cитуация вызвала резонанс в обществе, поэтому редакция Piter.TV решила спросить мнение выборгских преподавателей на этот счет.

Экс-учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая осталась без работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора в Алтайском крае.

Эта ситуация вызвала резонанс в обществе, поэтому редакция Piter.TV решила спросить мнение выборгского преподавателя, за плечами которой 20-летний рабочий стаж с детьми.

Учителя тоже люди. И как все люди тоже бывают на отдыхе. В купальнике - это не голышом, а в специальной одежде для плавания или солнечных ванн. У Путина есть фотографии с голым торсом. Давайте и его закидаем тапками! Меня вообще бесит ханжество в России. прокомментировала учительница одной из выборгских школ Елена

Отметим, что в поддержку коллеги из Барнаула многие учителя в России начали выкладывать подобные фотографии в купальниках с хештегом #учителятожелюди в Instagram.

Своим комментарием поделись еще одна женщина в должности преподавателя.

Когда учителя подтверждают свою категорию или хотят ее повысить, они собирают определенный пакет документов, в том числе предоставляют ссылки на свои страницы в социальных сетях. И тут встает вопрос: какое вообще работодатель имеет право лезть в личную жизнь людей?! Например, учитель в свободное время танцует на пилоне. Все фотографии, связанные с этим, скрыты под 10 замка, иначе вдруг кто увидит и пожалуется? выразила свое негодование учитель Анна

Фото: страница Татьяны Кувшинниковой в соцсети "ВКонтакте"