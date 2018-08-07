Предпринимателя судят за хищение средств на строительство новой сцены Театра Европы

Мужчину подозревают в присвоении 45,5 млн рублей.

В четверг, 31 октября, Смольнинский суд рассмотрит дело предпринимателя Максима Корнеева, которого обвиняют в хищении 45,5 млн рублей, выделенных Минкультом на строительство новой сцены Театра Европы. Об этом пишет "Фонтанка".

По версии следствия, генподрядчик "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) взял на субподряд фирму Корнеева "Стройсоюз СВ". Предприниматель получил деньги, однако работы так и не выполнил.

В феврале 2018 года Корнеева задержали. Тогда он во всем признался, но затем отказался от своих показаний, сославшись на финансовое расследование Росфинмониторинга, которое проводилось по запросу УФСБ. Ведомство вскрыло все банковские счета упомянутых в уголовном деле компаний и отследило движение всех денег, которые Минкульт перечислил ТДМ.

Контракт на строительство новой сцены Театра Европы на Звенигородской улице в Петербурге был заключен в 2013 году. ТДМ получили 146 млн рублей от Министерства культуры и по 100 млн отчитались.

Ранее мы писали, что суд подтвердил наличие "праздничного" картеля в Петербурге.

Фото: Piter.TV