Суд подтвердил наличие "праздничного" картеля в Петербурге

Заговорщики отдадут Петербургу 12 млн рублей.

В Петербурге действует "праздничный картель". К такому выводу пришли местные антимонопольщики. По мнению экспертов, в этом замешаны районные администрации города.

Днем 30 октября Арбитражный апелляционный суд подтвердил наличие преступления. Инстанция заявила, что участниками картеля стали три представителя органов самоуправления - сотрудники Фрунзенской, Невской, Красногвардейской районных администраций. Они заключили контракты с частными компаниями и помогли им выиграть тендеры на государственный контракты. Таким образом чиновники заработали 110 миллионов рублей.

Отметим, что во всех соглашениях компании указали одинаковые контактные данные для связи. Теперь заговорщикам придется выплатить городу 12 миллионов рублей в качестве штрафа.

Ранее Piter.tv писал о том, что УФАС выявило в Петербурге медицинский картель.

Фото: Piter.tv

