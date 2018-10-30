Петербург нарядится к Новому году до 20 декабря

Празднично оформят около девяти районов города.

С ноября в Петербурге стартуют предновогодние хлопоты: городские работники начнут праздничное оформление Северной столицы к новогодним праздникам и Рождеству Христову. Об этом сообщила пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Все работы планируется завершить в несколько подходов к началу декабря, а затем 10-му и 20-му числам. Наряды примерят здания и улицы по 177 адресам, где собирается больше всего людей во время праздничных гуляний. В городе установят 61 искусственную ель, самую высокую, 25 метров высотой, на Дворцовой площади, и 16 деревьев чуть ниже в разных районах.

В этом году появится гораздо больше украшений в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Пушкинском районах, к ним впервые присоединятся новостройки – Парнас и Шушары. В городе зажжется более 3500 праздничных гирлянд и световых композиций на опорах фонарей, тросах, деревьях, на фасадах зданий.

Также к празднику готовятся новогодние плакаты, ролики на уличных экранах, рекламные постеры и звуковые ролики в метро.



По информации комитета, в этом году затраты на праздничное оформление составили на 7% больше, чем в прошлом. На город потратят 337 млн рублей, что позволит опробовать некоторые новые проекты украшения.

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Фото: открытые источники