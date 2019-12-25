Во время подготовки документа не будет радикально ломаться действующая концепция.

Новую концепцию внешней политики Белоруссии намерены разработать с учетом новых угроз и вызовов. С заявлением выступил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Назрела необходимость корректировки некоторых подходов во внешней политике. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Он отметил, что во время подготовки документа не будет радикально ломаться действующая концепция. Макей заявил, что изменения зависят от того как будут вестись себя западные партнёры.

Ранее Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу оппозиционера Цепкало.

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