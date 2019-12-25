Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу оппозиционера Цепкало

Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу оппозиционера Валерия Цепкало. Об этом рассказал глава Следственного комитета республики Иван Носкевич.
Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру.
Иван Носкевич, глава СК Белоруссии
По его словам, белорусские силовики также ожидают ответа на аналогичный запрос от польской стороны.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что у него "неожиданно много сторонников". При этом, отметил он на Всебелорусском народном собрании, это не только люди в погонах. Он в очередной раз отметил, что "не позволит сломать страну" и сказал, что не хочет войти в историю ретроградом.
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