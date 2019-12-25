Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу оппозиционера Цепкало

Белорусские силовики также ожидают ответа на аналогичный запрос от польской стороны.

Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу оппозиционера Валерия Цепкало. Об этом рассказал глава Следственного комитета республики Иван Носкевич.

Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру. Иван Носкевич, глава СК Белоруссии

По его словам, белорусские силовики также ожидают ответа на аналогичный запрос от польской стороны.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что у него "неожиданно много сторонников". При этом, отметил он на Всебелорусском народном собрании, это не только люди в погонах. Он в очередной раз отметил, что "не позволит сломать страну" и сказал, что не хочет войти в историю ретроградом.