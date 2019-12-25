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Лукашенко заявил, что у него "неожиданно много сторонников"
Сегодня, 15:51
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matveyvn

Лукашенко заявил, что у него "неожиданно много сторонников"

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н в очередной раз отметил, что "не позволит сломать страну".

Александр Лукашенко заявил, что у него "неожиданно много сторонников". При этом, отметил он на Всебелорусском народном собрании, это не только люди в погонах.

Он в очередной раз отметил, что "не позволит сломать страну" и сказал, что не хочет войти в историю ретроградом.

У меня сегодня много сторонников, неожиданно много сторонников.

Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что среди них есть и те, кто "раньше думал иначе". 

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой.

Теги: белоруссия, лукашенко, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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