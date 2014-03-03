Новостройки по заниженным ценам стали чаще продавать в Петербурге

На первичном рынке девелоперы готовы предоставить двузначные скидки от 10% .

Застройщики Петербурга начали увеличивать скидки на покупку жилья в новостройках. Об этом 9 сентября пишет РБК со ссылкой на аналитиков рынка.

На первичном рынке девелоперы готовы предоставить двузначные скидки от 10% в 13% новостроек. Размер скидки может достигать трети от стартовой цены квартиры. Скидки до 10% сейчас предлагают в 86% петербургских жилых комплексов.

Ранее в июле петербуржцы взяли ипотечных кредитов на 20 млрд рублей. За месяц показатель повысился более чем на 50%. Рост числа продаж отмечают как на первичном, так и вторичном рынках.

Фото: Piter.tv

