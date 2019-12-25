В июле петербуржцы взяли ипотечных кредитов на 20 млрд рублей

За месяц показатель повысился более чем на 50%. Рост числа продаж отмечают как на первичном, так и вторичном рынках.

В июле петербуржцам выдали 3 461 ипотечный жилищный кредит. Это на 12% больше, чем в июне текущего года. Объем ипотечного кредитования вырос на 11% - до 20,23 млрд рублей. Об этом в пятницу, 19 августа, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "Объединённого кредитного бюро".

В мае в Петербурге выдали 1661 заем, а в июне уже 2837 займов. За месяц показатель повысился более чем на 50%. Рост числа продаж отмечают как на вторичном, так и первичном рынках. В июле зарегистрировали 3,3 тыс. договоров долевого участия на новостройки. Это на треть большем, чем в июне. Эксперты отмечают, что ипотечное кредитование растёт в Петербурге и в России в целом второй месяц подряд.

Вместе с замедлением роста цен перестал повышаться средний размер ипотечного займа. В июне в Северной столице он составил 5,86 млрд рублей, а в июле – до 5,85 млн рублей.

При этом в конце июля средняя цена на квадратный метр в новостройках выросла на 0,8% - до 240 тыс. рублей. На вторичном рынке стоимость жилья понизилась на 1,1% - до 206 тыс. рублей.

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