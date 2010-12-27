Макаровское слово "телебонить" собрало 9 миллионов просмотров в новостях

Придуманный председателем ЗакСа новояз привлек к себе много внимания.

Новости про то, что означает слово "телебонить" и где оно прозвучало, в новостях просмотрели около 9 миллионов раз. Об этом на 34-й конференции регионального отделения партии "Единая Россия" 8 ноября сказал автор новояза, спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Еще в октябре депутат прославился непонятным глаголом, в который он, однако, вложил глубокий смысл. "Телебонить" в один момент стало еще одним аргументом в споре между Макаровым и депутатом Максимом Резником, из-за которого последний вскоре ушел с поста главы комиссии по культуре ЗакСа.

Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" стартовала в Петербурге сегодня в КДЦ "Московский". На ней депутаты будут подводить итоги работы текущего года и проведут ротацию руководящих органов.

Фото: Piter.TV